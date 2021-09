Batopin ouvre les 6 premiers distributeurs automatiques de billets neutres

Batopin ouvre mercredi les six premiers distributeurs automatiques de billets neutres du pays, répartis en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie. "Ces nouveaux points cash remplaceront progressivement les distributeurs automatiques de billets des grandes banques. Ils porteront le logo de Bancontact, une marque locale forte que tous les Belges connaissent. En plus des emplacements prévus initialement, 24 points cash supplémentaires seront ajoutés dans des endroits sensibles", annonce mercredi Batopin.