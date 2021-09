Météo: l’été se poursuit

Le temps sera sec et généralement ensoleillé mercredi malgré les voiles d’altitude, selon les prévisions de l’IRM. Les maxima s’échelonneront entre 16 degrés en Hautes-Fagnes et 20 ou 21 degrés dans l’ouest. Le vent sera faible sans direction précise en Wallonie alors qu’il sera plutôt de sud-ouest en Flandre. A la mer, il s’orientera au secteur ouest à nord-ouest et pourrait parfois devenir modéré.

Ce soir et cette nuit, le temps restera sec sous un ciel peu nuageux. En fin de nuit, la nébulosité aura tendance à augmenter sur le nord-ouest du pays. Les minima seront généralement compris entre 5 et 11 degrés mais, dans certaines vallées ardennaises, on pourrait à nouveau s’approcher de 0 degré. Le vent restera faible et variable dans le sud du pays tandis que, dans le nord, il deviendra faible à modéré de sud-ouest.