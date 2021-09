Coronavirus: la pollution atmosphérique accroit les risques d’infection

L’augmentation de la pollution atmosphérique a un impact négatif sur le risque d’infection et le développement d’une forme plus grave du coronavirus, indique un rapport publié mercredi par le Conseil supérieur de la Santé (CSS).

Des interactions entre le Covid-19 et l’environnement avaient déjà rapidement été démontrées. Les mesures de confinement ont ainsi contribué – au-delà de tout impact économique et psychosocial néfaste que cela a pu engendrer – à une amélioration de la qualité de l’air et de l’eau dans de nombreuses villes dans le monde. Mais d’autres liens moins évidents existent, notamment celui mis en lumière dans ce dernier rapport du Conseil supérieur de la Santé : l’impact de l’environnement sur les infections au coronavirus, et plus précisément ici de la qualité de l’air.