Alain Maron appelle à «un débat démocratique» sur l’obligation vaccinale

Nous ne sommes pas fermés à l’obligation vaccinale, mais nous ne disons pas non plus que nous sommes nécessairement pour », a déclaré mercredi Alain Maron, assurant sur LN24 qu’il s’agissait de la position de son parti, Ecolo. Le ministre bruxellois de la Santé a appelé à un vaste débat démocratique sur le sujet « dès l’approbation définitive des vaccins par l’agence européenne des médicaments qui arrivera seulement courant 2022. » « Il doit y avoir un débat démocratique autour de cela : des débats parlementaires ouverts avec des auditions d’un certain nombre d’experts mais aussi des représentants de la population active. »