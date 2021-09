«Tout s’est bien passé», «Chers camarades!»… Les sorties cinéma à ne pas manquer cette semaine (vidéos)

Nos critiques dans leur intégralité, les bandes annonces et les séances.

Tout s’est bien passé (François Ozon)

Ozon fait un film tourné vers la vie, osant l’ironie malgré la gravité de son sujet. Evitant autant le pathos que le film militant, il permet au spectateur de cheminer sereinement vers son propre avis.

Chers camarades ! (Andreï Konchalovsky)

Si Konchalovsky affirme ne pas avoir cherché à faire un film politique ou revendicateur, on ne peut s’empêcher d’être interpellé par lui et par ce sujet aussi fort que méconnu. Le réalisateur russe filme les choses avec une certaine froideur, une sorte de détachement, dans un magnifique noir et blanc. Mais la force du film est aussi de se déployer en couches successives, abordant l’engagement politique dans un pays communiste, le choc des générations, la relation à Dieu.