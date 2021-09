Guillaume Musso et la jeune femme sauvée des eaux

Guillaume Musso est de retour et L’inconnue de la Seine , son nouveau roman, tombe à pic pour détrôner, peut-être, Eric Zemmour des sommets des meilleures ventes. Le tirage de départ, en tout cas, est digne des espoirs de son éditeur : 400.000 exemplaires, selon Livres Hebdo . Il n’en faudra pas moins, et probablement davantage, pour assouvir l’appétit d’une « cohorte de lecteurs fidèles qui le suivait quels que soient ses projets. Cette adhésion et son côté caméléon lui conféraient une place à part dans le paysage littéraire, loin des textes germanopratins prétentieux et autocentrés et des grosses machineries des livres à succès. »