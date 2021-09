Un accès au chômage en cas de démission? Le sujet enflamme tous les partis politiques

Le président de l’Open Vld Egbert Lachaert a balayé mercredi la proposition formulée par le ministre de l’Emploi Pierre-Yves Dermagne (PS). Le vice-Premier socialiste proposait, dans L’Echo et De Tijd, d’offrir la possibilité aux salariés qui démissionnent d’avoir accès aux allocations de chômage. Sur Twitter, le libéral flamand s’est dit « radicalement contre » cette idée. « L’objectif, c’est plus de gens au travail et moins avec une allocation. Pas l’inverse », a-t-il écrit.

Afin de favoriser la mobilité professionnelle, Pierre-Yves Dermagne propose d’offrir la possibilité aux salariés de réorienter leur carrière un nombre limité de fois. Ceux-ci pourraient, à condition d’occuper un emploi depuis plusieurs années, avoir accès aux allocations de chômage s’ils quittent volontairement leur job.