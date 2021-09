Elke Van den Brandt défend la zone 30 et la taxe kilométrique

La ministre bruxelloise Elke Van den Brandt (Groen) défend la zone 30 instaurée le 1er janvier dans la capitale.

« Je remercie les citoyens car cette zone 30 est vraiment respectée. Les gens roulent, en moyenne, 10% moins vite. Cela a un impact positif car il y a moins d'accidents, moins de blessés graves et donc moins de décès. Le temps de parcours n'a, de son côté, pas augmenté » a-t-elle expliqué au micro de DH radio. Elle ajoute que la diminution de bruit est un autre aspect positif de cette zone 30.

La taxe kilométrique fait débat depuis des mois à Bruxelles. Selon la ministre, cette taxe permet de diminuer le nombre de voitures dans Bruxelles, et donc le nombre de bouchons. « Nos citoyens ont des problèmes d'asthme ou encore de stress liés à ces embouteillages. C'est aussi un enjeu économique, on perd entre 4 et 8 milliards d'euros à cause de cela. »