L’homme qui a blessé cinq policiers à Molenbeek placé sous surveillance électronique

Le juge d’instruction a inculpé l’homme qui a agressé plusieurs policiers lundi à Molenbeek-Saint-Jean et l’a placé sous surveillance électronique, a indiqué le parquet de Bruxelles mercredi. Ce dernier avait requis, mardi, un juge d’instruction d’enquêter pour coups et blessures volontaires avec incapacité de travail envers des agents de police, rébellion sans armes et menaces par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes.

Cinq policiers ont été blessés lundi vers 10h, à la suite d’un contrôle d’un véhicule mal stationné sur la chaussée de Gand à Molenbeek-Saint-Jean. Trois policiers ont été transportés à l’hôpital avec des blessures graves. Ils ont pu rentrer chez eux quelques heures plus tard. Deux autres policiers ont été légèrement blessés. Tous sont actuellement en incapacité de travail.