Les tortues de Jesolo: «On n’a jamais assisté à une éclosion aussi au nord»

Les premiers petits pèsent entre 14 et 15 grammes et sont à peine plus grands qu’une carte de crédit. - DR

Neuf petites tortues caouannes (une espèce que l’on retrouve dans les océans du monde entier) ont récemment vu le jour sur une plage de Vénétie – et on espère qu’il y en aura bientôt d’autres, car il y a 82 œufs. A Jesolo, au nord-est de Venise, le processus d’éclosion vient de démarrer, après deux mois et demi d’attente. Mercredi de la semaine dernière, les premiers petits ont pu être immortalisés alors qu’ils entamaient leur course vers la mer. Ils pèsent entre 14 et 15 grammes et sont à peine plus grands qu’une carte de crédit.