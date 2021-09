Fermeture de Logistics Nivelles - La direction a sciemment "saboté" l'outil nivellois, dénoncent les syndicats

Les syndicats de l'entreprise Logistics Nivelles ont réagi de façon virulente à l'annonce mercredi de la décision du groupe de logistique Kuehne+Nagel de fermer le site brabançon d'ici l'automne 2022. Une procédure de licenciement collectif va être lancée, concernant les 549 personnes actives. Selon la CNE, la situation sur place est "très tendue", avec une personne qui a été blessée et un blocage des entrées et des sorties. Les syndicats dénoncent un "sabotage" de la part de la direction, qui a tout fait pour plomber l'outil nivellois.

Kuenhne+Nagel justifie sa décision de fermeture par l'absence de perspective de profitabilité pour continuer à servir depuis Nivelles l'enseigne de grande distribution Carrefour. Le groupe logistique envisage dès lors de relocaliser l'activité vers deux implantations en Flandre: Kontich (Anvers) pour les produits secs et Kampenhout (Brabant flamand) pour les produits frais.

"La direction a saboté le travail ici depuis deux ans et on peut le démontrer", fulmine Didier Lebbe, secrétaire permanent CNE. "Les travailleurs réagissent très mal à l'annonce. Un garde du corps qui accompagnait la direction quand elle est allée s'adresser au personnel a été blessé et emmené à l'hôpital", raconte le syndicaliste.

Sur place, plus aucune marchandise ne sort ni ne rentre du dépôt. "On est en guerre avec Kuehne+Nagel", tonne-t-on du côté du Setca. On veut leur faire mal au portefeuille et on va s'organiser en front commun pour aller fermer les autres dépôts en Belgique", prévient Pascal Strube, secrétaire permanent pour le Brabant wallon du syndicat socialiste.