Fermeture de Logistics Nivelles - La direction a sciemment "saboté" l'outil nivellois, dénoncent les syndicats (2)

Les syndicats de l'entreprise Logistics Nivelles ont réagi de façon virulente à l'annonce mercredi de la décision du groupe de logistique Kuehne+Nagel de fermer le site brabançon d'ici l'automne 2022. Une procédure de licenciement collectif va être lancée, concernant les 549 personnes actives. Selon la CNE, la situation sur place est "très tendue", avec une personne qui a été blessée et un blocage des entrées et des sorties. Déterminés et scandalisés, les syndicats dénoncent un "sabotage" de la part de la direction, qui a tout fait pour plomber l'outil nivellois.