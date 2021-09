L'emploi dans l'horeca a presque retrouvé son niveau d'avant-crise (2)

Le taux d'emploi dans les restaurants et cafés n'est que légèrement inférieur (à peine -1%) à celui observé avant l'émergence du coronavirus, selon une analyse du prestataire de services en ressources humaines Acerta, sur la base des données de 2.500 établissements horeca. Ce retour à l'activité concerne tant les collaborateurs fixes que les travailleurs flexi-jobs et les étudiants jobistes. La fédération Horeca Bruxelles doute de la représentativité réelle de ce coup de sonde. "Ces chiffres ne prennent pas en compte l'hôtellerie, la grande restauration, la restauration collective ou encore le catering aéroportuaire, qui se trouvent dans une situation catastrophique vu le manque de clients, de touristes et de business", pointe-t-elle dans un communiqué.