Les boissons chargées en électrolytes hydratent-elles plus que l’eau?

Sur internet et dans les magasins de sport, les boissons chargées en électrolytes ont la cote. Celles-ci contribuent à réhydrater plus rapidement les sportifs lors d’efforts intenses et longs. Elles sont cependant inutiles voire délétères pour monsieur et madame Tout-le-monde.

Si vous êtes passionnés de sport, et que vous vous intéressez à tout ce qui pourrait maximiser vos performances, le nom d’« électrolytes » ne vous est sans doute pas étranger. Et pour cause, ils figurent dans la composition de nombreuses boissons destinées aux sportifs. Les électrolytes ne sont rien de plus que des ions qui se dissolvent facilement dans l’eau. Autrement dit, du sodium, du potassium, du chlore ou encore du magnésium. « Les électrolytes tels que le sodium ou le chlore se retrouvent naturellement dans l’eau à des concentrations plus ou moins importantes. L’eau de Badoit par exemple est riche en électrolytes, tandis que l’eau de Spa l’est nettement moins », explique Marc Francaux, professeur de physiologie de l’exercice à l’UCLouvain.