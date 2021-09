La FEB s'étonne de la proposition du ministre Dermagne sur les départs volontaires

Afin de favoriser la mobilité professionnelle, Pierre-Yves Dermagne propose d'offrir la possibilité aux salariés de réorienter leur carrière un nombre limité de fois. Ceux-ci pourraient, à condition d'occuper un emploi depuis plusieurs années, avoir accès aux allocations de chômage s'ils quittent volontairement leur job. Pour la Fédération des Entreprises de Belgique, cette proposition "revient à un assouplissement des règles du chômage et risque de favoriser la mise en place d'un nouveau régime de départ anticipé".

Selon la FEB, c'est une bonne chose que les gouvernements de notre pays prennent des mesures urgentes pour pallier les pénuries de main-d'œuvre, mais d'autres mesures seront nécessaires pour porter le taux d'emploi à 80%, estime-t-elle.

"En ces temps de pénuries sévères sur le marché du travail, nous devrions tout mettre en œuvre pour orienter les demandeurs d'emploi vers le marché du travail et réintégrer les personnes en incapacité de travail, au lieu d'offrir aux travailleurs un accès facile au chômage pour une durée indéfinie", poursuit l'organisation.

Elle estime que pour les travailleurs qui "ne sont plus satisfaits de leur travail actuel et" qui "souhaitent changer d'emploi sans risque, il est préférable de miser sur des transitions d'un emploi à l'autre plutôt que de les laisser d'abord sans emploi et sans accompagnement". Car, affirme-t-elle, "une fois qu'on est au chômage, les chances de réintégrer le marché du travail s'amenuisent de jour en jour".