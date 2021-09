Uber plaide pour des conditions équitables pour les chauffeurs LVC et de taxi à Bruxelles

Les chauffeurs LVC (location de voiture avec chauffeurs) souhaitent avoir les mêmes droits et obligations que les chauffeurs de taxis à Bruxelles, selon une consultation menée auprès d'eux par la plateforme Uber. 80% des sondés veulent d'ailleurs un statut unique pour les deux secteurs, à l'image de ce qui a été fait en Flandre. Face à une réforme du secteur qui se fait attendre depuis plusieurs années à Bruxelles, Uber a formulé mercredi plusieurs propositions concrètes à l'adresse du gouvernement Vervoort, dont la plateforme ne comprend pas l'attentisme.

La plateforme déplore que le gouvernement bruxellois n'ait pas tenu sa promesse de présenter un texte de réforme avant l'été. L'entreprise américaine a donc profité de ce premier jour de l'automne pour apporter, avec les organisations représentant les chauffeurs LVC, sa pierre à l'édifice.

Face à une réglementation "obsolète" datant de 1995, dix ans avant l'apparition des smartphones, elle propose une réforme qui permettra aux 2.000 chauffeurs LVC actifs dans la capitale via Uber d'avoir enfin de la certitude sur leur activité. "Selon la loi, nous n'existons pas", constate d'ailleurs l'un d'eux, Mehmet Öz.

Selon les chauffeurs, la réforme devrait inclure des conditions équitables pour les chauffeurs de taxi et LVC, avec de mêmes droits et obligations pour chacun d'eux et donc un statut unique. Ils invitent à s'inspirer de nombreux pays européens mais aussi de la Flandre, où une telle réforme, certes pas encore idéale, a déjà été menée avec succès à leurs yeux.