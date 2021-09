Inondations: 200 militaires sont encore sur le terrain

Plus de deux mois après les inondations dévastatrices de juillet, 200 militaires sont encore actifs sur le terrain. Ils nettoient des cours d’eau et apportent de l’aide alimentaire. Ils continueront ces missions le temps qu’il faudra en vertu d’une décision prise par le gouvernement. Depuis juillet, quelles ont été les missions effectuées par les militaires ? Auraient-ils pu intervenir plus tôt et mieux ? Comment mieux les préparer pour les futures intempéries dues au dérèglement climatique ? Autant de questions posées ce mercredi en commission par les parlementaires à la ministre de la Défense Ludivine Dedonder (PS).