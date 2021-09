Coronavirus - Réouverture des frontières américaines: vague de réservations chez Brussels Airlines

"Au cours des deux premiers jours qui ont suivi l'annonce, le nombre de réservations par jour était presque trois fois supérieur à la moyenne quotidienne de la semaine dernière", illustre Maaike Andries, porte-parole de Brussels Airlines. La première semaine de novembre, donc juste après la levée de l'interdiction d'entrée, et la période autour de Noël et du Nouvel An sont particulièrement populaires.

"La fin de l'interdiction d'entrée aux États-Unis est un grand pas pour nous permettre de sortir de cette crise", a ajouté la porte-parole. "Nos vols au départ et à destination de l'Afrique sont restés stables pendant la pandémie et, l'été dernier, nous avons constaté une forte reprise de notre marché européen. Le fait qu'après une longue période, nous ayons à nouveau des conditions égales pour les passagers européens et américains est un soulagement pour nous et pour nos passagers, ce que nous pouvons clairement constater dans les réservations."