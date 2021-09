Bruxelles Formation à Tour & Taxis: un occupant de taille pour faire vivre un site qui n’attend que ça

La Gare Maritime de Tour & Taxis, sans doute l’un des plus vastes espaces couverts en bois d’Europe, tient son plus gros (futur) locataire. Il s’agit de Bruxelles Formation (du moins deux de ses multiples déclinaisons, à savoir Bruxelles Formation Métiers urbains et Bruxelles Formation Tremplin) qui s’apprête à investir quelque 7.900 m2 répartis sur un rez + 3 étages dans un des nombreux modules du site et trois étages dans un autre.

Dès janvier 2022, des espaces pouvant accueillir un maximum de 671 stagiaires, mais aussi 105 membres du personnel du service public en charge de la formation professionnelle dans la capitale, seront ainsi occupés. De quoi permettre au vaisseau planté en bordure du canal de revivre après deux ans de sinistrose liée à la pandémie.