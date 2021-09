Daniel Craig plaide pour des rôles à la «James Bond» pour les femmes et acteurs de couleur

Une des sorties cinéma les plus attendues de la fin d’année est sans nul doute le dernier James Bond incarné par Daniel Craig. « No Time to Die » sortira dans les salles de cinéma ce 30 septembre en Belgique. Un dernier opus pour l’acteur anglais qui a incarné le célèbre agent secret britannique pour 5 films.

La question se pose donc déjà, qui sera son remplaçant ? Les spéculations avaient déjà débutés au moment de la sortie de Spectre, si pas avant. Alors même que le réalisateur du prochain film n’est pas encore connu, certains souhaiteraient voir une femme incarner le rôle principal. D’autres restent convaincus qu’un homme doit continuer à l’incarner. Daniel Craig s’est exprimé sur le sujet.