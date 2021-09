Prix de l'énergie - "Facilitez l'accès au tarif social" (Plateforme de lutte contre la précarité énergétique)

Faciliter l'accès au tarif social pour l'énergie et garantir l'équité d'accès, voilà deux des quinze recommandations que formule mercredi la Plateforme de lutte contre la précarité énergétique, gérée par la Fondation Roi Baudouin, pour optimaliser cet outil. Cela alors que les prix de l'énergie augmentent drastiquement et que se pose la question de la prolongation de l'élargissement de ce tarif social. La précarité énergétique continue à toucher plus d'un ménage sur cinq (20,7%) en Belgique, souligne-t-elle d'ailleurs.

Le tarif social est une mesure fédérale qui permet aux plus vulnérables de bénéficier d'un tarif réduit sur leur facture d'électricité et/ou de gaz naturel. Il correspond à la formule tarifaire la moins chère - soit une économie moyenne de 27,5% sur la facture d'électricité et de 49% sur la facture de gaz en 2020, rappelle la Plateforme de lutte contre la précarité énergétique. Le nombre de ménages qui bénéficient de manière structurelle du tarif social s'élève pour l'électricité et le gaz à respectivement quelque 522.000 et 322.000 - un nombre aujourd'hui doublé suite à l'élargissement temporaire du tarif social aux bénéficiaires de l'intervention majorée (BIM), décidé par le gouvernement fin 2020, pour une période d'un an, situe-t-elle encore.

Ce sont en particulier les personnes avec de faibles revenus ou sans emploi, les familles monoparentales et les femmes isolées de plus de 65 ans qui doivent y avoir recours, selon un baromètre récent sur le sujet de la Fondation Roi Baudouin.