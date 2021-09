Mondiaux de cyclisme: Jasper Stuyven, guide éclairé de Wout van Aert

Et si le Brabançon, qui évoluera à domicile, était ce dernier relais qui a tant manqué lors des JO de Tokyo ?

En ouvrant la fenêtre de sa chambre d’enfant, il peut apercevoir le parcours du Mondial, la ligne d’arrivée est tracée à quelque 400 mètres de la demeure familiale, là où ses parents Kathleen et Mathieu ont élevé les deux enfants de la famille. Dimanche, Jasper Stuyven évoluera dans son jardin louvaniste, et la formule n’est cette fois pas galvaudée. Un « match à domicile », sur un terrain de jeu dont il connaît les moindres recoins, un rendez-vous unique dans une carrière dont le Brabançon espère pleinement profiter. Sportivement, dans l’ombre de Wout van Aert, humainement aussi. « Car il doit savourer chaque instant d’une journée qui restera de toute façon exceptionnelle », insiste sa compagne Elke, qui s’apprête à vivre l’événement au milieu des proches et des supporters.