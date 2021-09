Vaccins: pourquoi la 3e dose est-elle proposée aux résidents des maisons de repos et de soins?

La conférence interministérielle (CIM) Santé publique a avalisé ce mercredi l’octroi d’une dose additionnelle de vaccin Pfizer à ARN messager pour tous les résidents des maisons de repos et de soins (MRS) qui le souhaitent et quel que soit leur âge. Celle-ci pourra être effectuée en même temps que la vaccination contre la grippe saisonnière sans risque d’effet indésirable ou de perte d’efficacité d’un des deux vaccins, précise le communiqué.

Identifiées parmi les plus fragiles face au risque de faire un covid sévère et d’en mourir, les personnes âgées vivant en MRS ont été les premières à être vaccinées, il y a un peu plus de neuf mois. Comme alors, les doses de vaccin seront livrées directement dans les établissements et ce sera au médecin coordinateur et au personnel infirmier de piquer les résidents. Quand ? « On pourrait démarrer assez vite », explique-t-on au cabinet de la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale (PS).