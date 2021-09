Anderlecht: sur le plan offensif, Kompany a le choix des armes

80 %. Sur les quinze buts marqués en championnat, douze l’ont été par les éléments offensifs de Vincent Kompany. Trois réalisations pour Zirkzee, deux pour Amuzu, Verschaeren, Raman et Kouamé et une pour Refaelov. Si Ait El Hadj n’a pas encore été décisif, les six autres ont montré que le danger pouvait surgir de partout dans les rangs bruxellois cette saison. Il suffit de se remémorer la deuxième période face à Malines. Les Malinois ne savaient plus où donner de la tête. Ils ont d’ailleurs pris l’eau avec six buts concédés en 45 minutes. Un monde de différence par rapport à la saison dernière où Lukas Nmecha s’est rapidement érigé comme la référence absolue au moment d’être efficace dans le grand rectangle adverse. Une diversité des buteurs mais également des profils dont peut jouir Vincent Kompany pour les quatre postes offensifs de son schéma de jeu en 4-4-2. Jamais depuis qu’il est entraîneur du Sporting, l’ancien Diable n’a eu autant de cartes dans son jeu.