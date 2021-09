L’avenir de la D1A et de la D1B discuté lors de l’AG de la Pro League

Deux agences de consultance, Twenty First Group et Baker McKenzie, ont présenté aux clubs leurs conclusions et propositions concernant le format de la compétition et la gouvernance de la Pro League.

La Pro League, qui représente l’ensemble des clubs professionnels de football en Belgique (D1A et D1B), a tenu sa première assemblée générale de la saison mercredi. Celle-ci était entièrement consacrée aux rapports des agences de consultance Twenty First Group et Baker McKenzie, qui ont présenté aux clubs leurs conclusions et propositions concernant le format de la compétition et la gouvernance de la Pro League.

Après son assemblée générale du 7 juillet 2020, la Pro League avait demandé à l’agence Twenty First Group d’effectuer un examen et de formuler des recommandations sur le format de compétition. Baker McKenzie avait été désigné afin de faire une analyse sur la gouvernance de la Pro League.

Les deux bureaux ont remis deux rapports qui ont été présentés aux clubs.