Shamar Nicholson contre Malines? Du 50-50

Fort logiquement toujours absent de l’entraînement de ce mercredi matin, Shamar Nicholson se remet petit à petit du choc subi contre Brandon Mechele samedi dernier lors du match face au leader brugeois. Outre les soucis liés à la fracture de la pommette droite du Jamaïcain, qui pourrait être compensée par le port d’un masque, le staff sambrien doit aussi tenir compte de la violence du choc entre les deux joueurs, lequel a fait tituber l’attaquant caribéen un long moment samedi dernier. « Je connais très bien les blessures à la tête et leur sévérité et j’espère vraiment que ça ira », concédait Edward Still dès après la partie. On le comprend, il ne sera pas question pour le staff carolo de prendre le moindre risque avec le meilleur buteur actuel du Sporting.