«L’assurance chômage n’est pas le bon véhicule»

L’idée d’allocations pour les personnes qui démissionnent a ses opposants. Mais aussi ses partisans, qui se veulent en l’occurrence plus « pragmatiques »

Des allocations de chômage pour les personnes qui démissionnent. L’idée à laquelle travaille le ministre de l’Emploi Pierre-Yves Dermagne va sans doute provoquer pas mal de débats dans les prochaines semaines si le socialiste va au bout de son ambition. Car, dès ce mercredi, les oppositions ont affleuré sur le fond comme sur la forme.

« On a du mal à comprendre la logique d’une telle proposition », affirme Monica De Jonghe, directrice générale de la FEB (Fédération des entreprises de Belgique). « Cela ne tient pas la route. Le système de chômage a été bâti comme une assurance pour contrer les risques liés à la perte d’un emploi et non pour favoriser la réorientation d’un travailleur. »