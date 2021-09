Des anticorps de lamas pourraient être utilisés en spray nasal contre le coronavirus

De petits anticorps uniques produits par les lamas pourraient être potentiellement utilisés comme traitements contre le Covid-19, selon une étude publiée dans la revue scientifique Nature. La recherche, dirigée par des scientifiques de l’institut Rosalind Franklin, conclut que ces anticorps pourraient être transformés en un simple spray nasal.

L’équipe de recherche a pu générer ces nanocorps, forme plus petite et plus simple d’anticorps, produits par les lamas et chameaux, en injectant une partie du coronavirus, la protéine S, dans un lama. Cette protéine est située à l’extérieur du virus et lui permet de se lier aux cellules humaines, infectant ainsi les personnes.