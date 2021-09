Droit pénal sexuel: trois journées d’auditions à la Chambre seront consacrées à la réforme

Le projet de loi vise à tenir compte de l’évolution de la société et à inscrire la notion de consentement au cœur de la nouvelle législation.

La commission de la Justice procédera à trois journées d’auditions, avec une trentaine d’orateurs, à propos de la réforme du droit pénal sexuel projetée par Vincent Van Quickenborne. Ses membres ont convenu de ce dispositif mardi à la suite de l’exposé introductif du ministre de la Justice.

Parmi les personnes, institutions ou associations qui seront invitées, on retrouve notamment le collège des procureurs généraux, le collège des cours et tribunaux, le Conseil Supérieur de la Justice, Avocats.be, des professeurs d’université ou encore les associations Utsopi, Espace P, SOS Inceste, Femmes de droit ou encore Child Focus. Des avis écrits des syndicats et des polices locales seront également sollicités.