Crise des sous-marins: les relations se réchauffent entre Paris et Washington

Joe Biden et Emmanuel Macron ont échangé un coup de fil ce mercredi soir, concluant que la crise aurait pu être évitée.

Assisterait-on à la fin de la friture sur la ligne diplomatique entre Paris et Washington ? La crise entre les alliés français et américains après l’annonce, le 15 septembre, d’une nouvelle alliance stratégique entre l’Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni, qui a torpillé au passage un méga-contrat de sous-marins français à Canberra, semble en passe de s’achever. C’est du moins ce qu’il faut lire entre les lignes du communiqué de presse conjoint fourni par l’Elysée dans la foulée du coup de fil à l’origine de la détente.