Agression à Molenbeek: l’opposition flamande dénonce que l’agresseur ait juste été placé sous bracelet

L’opposition flamande N-VA et Vlaams Belang au fédéral a dénoncé mercredi que l’auteur qui a agressé lundi plusieurs agents de police à Molenbeek ait juste été placé sous bracelet électronique, et non placé en détention préventive.

« C’est un mauvais signal et c’est totalement incompréhensible pour les autres policiers et le citoyen », ont réagi mercredi les députées Sophie De Wit et Kristien Van Vaerenbergh (N-VA).

Après avoir blessé cinq agents, dont trois grièvement, l’agresseur a été placé sous surveillance électronique. Il devrait comparaître dans les cinq jours devant la Chambre du conseil de Bruxelles.