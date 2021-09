Inter-Environnement: «Tout déchet en moins dans l’environnement est une avancée»

Gaëlle Warnant, chargée de mission chez Inter-Environnement Wallonie, souligne le sens des opérations de nettoyage. Elle plaide toutefois pour que celles-ci puissent s’inscrire dans des stratégies plus larges de lutte contre les déchets.

Par Mathieu Colinet et M.C.

Considérez-vous ces opérations de nettoyage comme utiles ? Sont-elles davantage qu’une goutte d’eau dans la mer ?

Par rapport à la quantité produite de déchets, celle que permet de récolter ce genre d’opérations est évidemment limitée. Reste que je crois que tout déchet en moins dans l’environnement est une avancée et que donc ces opérations ont un effet et un sens. Ces derniers peuvent être très palpables : moins de cannettes dans l’environnement, c’est moins de risques pour les vaches d’en ingérer et de mourir dans certains cas ; moins de plastiques, c’est moins de risques d’étouffement pour certains petits animaux, comme les hérissons ; moins de mégots, c’est moins de risques de pollution pour les eaux. Tout déchet qui ne se retrouve pas dans la nature représente un bénéfice pour l’environnement.