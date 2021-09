Le grand nettoyage en Wallonie, l’arme anti-consigne

Plus de 81.000 personnes se sont inscrites pour le « grand nettoyage » en Wallonie, de ce mercrdei à samedi. - Be Wapp.

C’est entre ce mercredi et ce samedi que se déroulera le « grand nettoyage » en Wallonie. Un peu plus de 81.000 personnes se sont inscrites à l’événement, annoncé à grand renfort de publicités. Les participants parcourront la nature et l’espace public pour y ramasser les nombreux déchets sauvages qui y traînent. Des écoles et des entreprises sont engagées dans l’opération à laquelle se sont associées des personnalités des médias.

L’édition 2021 est particulière puisqu’il s’agit aussi de nettoyer les innombrables déchets laissés par les inondations de la mi-juillet, des quantités phénoménales de plastiques, de bouteilles, de canettes et autres. L’an dernier, le grand nettoyage a attiré 47.000 personnes, 165 tonnes de déchets ont été récoltées en quatre jours. En 2019, ils étaient 163.000 et ont ramassé 500 tonnes de saletés.