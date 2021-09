Red Lions: Michel van den Heuvel, sans langue de bois

Il est des défaites que l’on peut parfois se permettre de justifier par de la « malchance ». Aucune épopée victorieuse ne trouve en revanche son fondement dans le hasard. Mercredi au Centre d’excellence de la Fédération belge de hockey, si plus aucune odeur de sueur ne flottait dans la salle de sport, aucune fragrance de champagne ne parfumait davantage les étages supérieurs du bâtiment anversois, devenu cet été le QG des Red Lions et des Red Panthers. Quarante-huit jours après la finale olympique victorieuse, et une bonne heure après un nouvel entraînement des « champions olympiques-du monde-d’Europe », il n’était plus question de retrouver à Wilrijk cette douce euphorie qui avait baigné à Tokyo puis à Bruxelles, début août.