Observateur privilégié des fortunes mondiales depuis plus d’un siècle, le magazine économique américain Forbes a sorti son baromètre annuel des footballeurs les mieux payés (avant impôts) de la planète. Et voir Eden Hazard entrer dans un Top 10 dominé par Cristiano Ronaldo ne va pas calmer l’impatience des partisans du Real Madrid.

Au plus haut niveau, le football est devenu un business. Et là où il est question de gros sous, le magazine Forbes fait office de référence. Figurer dans un de ses classements vous consacre star mondiale ou confirme votre statut d’icône planétaire. Pour établir son classement des joueurs les mieux payés pour la saison en cours, deux paramètres sont pris en compte : le salaire (y compris les éventuels bonus pour un transfert) et les revenus commerciaux.