Douze millions d’arbres au Congo, le signal fort de Colruyt

On sait Colruyt Group sensible aux enjeux climatiques et au développement durable. Le numéro Un de la grande distribution en Belgique le prouve à nouveau et de façon assez marquante. Ce mercredi, il a en effet annoncé, dans le cadre de son plan de réduction de ses émissions de CO2, la plantation de 12 millions d’arbres de dizaine d’espèces différentes répartis sur 10.000 hectares en République Démocratique Du Congo et ce, dans les trois ans à venir. Pour mener ce projet à bien, l’entreprise aux multiples enseignes (Colruyt Meilleurs Prix, Okay, Spar, Bio Planet, Dreamland, Dreambaby, etc.) a débloqué un budget de 8 millions d’euros, décroché une concession de 25 ans dans la province de Kwango (ouest de la RDC) et noué des contacts avec les communautés locales, dont sont issues les 500 à 1.000 personnes déjà en train de réaliser cette reforestation avec l’aide de deux ONG actives sur place dans ce domaine.