Les Mutualités libres livrent au « Soir » une analyse objective des reports de soins liés à la pandémie. Elles constatent notamment un gap entre l’anxiété grandissante et les demandes limitées d’aides médicales. Par ailleurs, le moindre dépistage des cancers et maladies cardio-vasculaires fait craindre le pire.

Et si les 25.524 décès du covid – chiffre officiel au 22 septembre – en cachaient bien d’autres ? Et si ces victimes directes du virus étaient suivies dans les mois et les années à venir d’un cortège de maladies indirectes liées au report de soins ?