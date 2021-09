Le distributeur de cash n’est pas préhistorique pour tout le monde

Il y a quelques dizaines d’années, la Belgique comptait sur son territoire deux réseaux de distributeurs de cash. Progrès incroyable, l’existence d’un appareil Mister Cash ou Bancontact – c’étaient leurs noms – marquait les premiers pas de la possibilité pour le client de gérer ses retraits d’argent de façon autonome, où il voulait, quand il voulait. En 1989, les banques belges ont fusionné ces deux réseaux concurrents : c’était une très bonne décision qui conjuguait réduction de coût et efficacité du service.

Aujourd’hui, ces distributeurs sont souvent désertés : les paiements en cash se réduisent – une tendance que le covid a accentuée en accélérant le recours au « sans contact ». Par ailleurs, l’utilisation du smartphone et du PC comme agence bancaire personnelle et portable a rendu le passage dans les « vieilles » agences de plus en plus obsolète. Résultat des courses : elles ferment et les distributeurs de cash avec elles.