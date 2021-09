Un nouveau produit retiré de la vente, la liste s’allonge

L’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) et plusieurs chaînes de magasins alimentaires ont procédé mercredi au rappel de divers produits en raison d’une teneur trop élevée en résidus d’oxyde d’éthylène. Les produits concernés sont principalement des salades, des cordons-bleus et du jambon.

La chaîne de magasins Aldi rappelle ainsi ses « salad bowl Bacon – Moutarde » de la marque « Salad Bar ». Elles ont comme date de péremption les 17, 18, 21, 22 et 23 septembre 2021 (code EAN 27022825).

Colruyt et Okay rappellent quant à eux les salades César de la marque Boni Selection, vendues entre le 11 et le 21 septembre, avec des dates limites de consommation comprises entre les 17 et 24 septembre.