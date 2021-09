Au cœur même de la Mosquée bleue à Mazar-i Sharif, des Afghanes s’interrogent: comment fuir les talibans?

reportage

Un taliban, en apparence non hostile, observe sans ciller, la main sur le fusil, les jeunes filles aux portes de la mosquée. Elles défilent, leur voile ajusté avec précision sur les cheveux et le visage, leurs burqas bleues faisant écho aux arabesques de la mosquée dans laquelle elles vont prier. Plus loin, un autre taliban chasse grossièrement d’un coup de pied un garçon qui semble s’être trompé d’heure et de jour : « Ce matin, il n’y a que les femmes qui ont le droit d’entrer à la mosquée, fiche-moi le camp ! », lui lance-t-il.