Théâtre: ils n’appliqueront pas le Covid Safe Ticket

Rideau de Bruxelles, 140, Balsamine, Varia. Il y a quelques jours, dans nos colonnes, nous écrivions le désaccord grandissant qui s’exprimait au sein de ces institutions théâtrales vis-à-vis de l’instauration du Covid Safe Ticket (CST) dans les lieux culturels. Aujourd’hui, les directrices de ces lieux vont un cran plus loin en se joignant à d’autres théâtres, mais aussi fédérations et compagnies culturelles, pour adresser un courrier officiel aux ministres en charge de la gestion de la crise. « Sans une possibilité actée dans l’ordonnance de Bruxelles-Capitale d’utiliser le Cirm (ensemble de mesures – masques, distanciation sociale, critères de ventilation – mises en place pour la réouverture en juin, NDLR), certains opérateurs refuseront purement et simplement d’appliquer le CST et n’hésiteront pas à manifester », annonce sans ambages cette lettre signée par les acteurs culturels précités, mais aussi le Senghor, la Vénerie, la Montagne magique, la Roseraie, le Cinéma Nova, Aires libres (fédération des arts du cirque et des arts forains), l’ACC (Association des centres culturels), Asspropro (Association des programmateurs professionnels), l’ATPS (Association de techniciens professionnels du spectacle), la CTEJ (Chambre des théâtres pour l’enfance et la jeunesse), etc.

« En effet, ce mécanisme est contraire à toutes les valeurs défendues par la culture qui garantit un espace protégé à la liberté d’expression et d’opinions et assure la démocratisation effective en permettant l’accès de tous les publics », poursuit leur courrier. « Les opérateurs culturels rassemblent et font lien avec toute la population, sans exclusion. Nous refusons de participer à la division de la société et à la stigmatisation de certains publics. Par ailleurs, les opérateurs culturels ne sont pas des agents de la force publique. Leur imposer une obligation de contrôle des publics est encore une mission en totale contradiction avec les valeurs qu’ils portent. »

Lire aussi Age, sanctions, exceptions: tout savoir sur le Covid Safe Ticket Les signataires rappellent que « le Covid Safe Ticket ne garantit pas l’absence de transmission du virus. Le public vacciné pouvant être porteur du virus et le transmettre au public qui présente un test négatif lors de la représentation puisque le public est sans masque dans ce cadre. » Ces institutions « rebelles » affirment avoir le sentiment d’être instrumentalisées dans la gestion politique de la crise, notamment dans le cadre de la vaccination de la population. « Nous rappelons que des études internationales et maintenant belges attestent que les lieux culturels ne sont pas des lieux de contamination (…). Nous demandons donc avec fermeté de pouvoir utiliser le Cirm : 100 % Cirm en tout public et en scolaire avec masque au-dessus de douze ans. Le Covid Safe Ticket doit rester optionnel et ne peut en aucun cas concerner les publics de moins de 18 ans qui devraient uniquement être soumis à l’obligation de porter le masque en tout public et en scolaire. »