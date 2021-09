Bruxelles Formation s'installe à la Gare maritime

La Région bruxelloise avait prévu dans l'octroi du permis d'urbanisme de Tour et Taxis que les équipements collectifs de la Gare maritime soient attribués à de la formation pour adultes, en lien avec les métiers de la ville.

Outre l'aspect moins énergivore de ses près de 8.000 mètres carrés, le nouvel emplacement de Bruxelles Formation lui permettra également d'être au plus près d'un public cible.

"Notre présence dans la Gare maritime va nous offrir une visibilité et une accessibilité accrue pour toucher et former davantage les chercheurs d'emploi et notamment les plus jeunes qui sont forts présents dans les quartiers avoisinants", estime la directrice générale Olivia P'tito. Des quartiers où le taux de chômage avoisine les 35%, selon le ministre bruxellois de l'Emploi, Bernard Clerfayt.