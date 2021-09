Championnats du monde de cyclisme: la SNCB met en place 29 trains supplémentaires

La SNCB met les bouchées doubles pour les championnats du monde de cyclisme. Dimanche, 29 trains supplémentaires circuleront dans toutes les directions au départ et à destination de la ville d'arrivée, Louvain, et les trains réguliers augmenteront de capacité. La compagnie ferroviaire conseille à ses voyageurs de préparer leur voyage via le planificateur d'itinéraire en ligne et d'acheter un billet à l'avance.

Le samedi 25 septembre, les femmes se rendront d'Anvers à Louvain. Il y aura des places supplémentaires dans les trains réguliers à destination et en provenance d'Anvers et de Louvain. L'offre de trains sera également augmentée pour la course sur route masculine du dimanche 26 septembre. Il y aura 29 trains supplémentaires dans toutes les directions à destination et en provenance de la ville d'arrivée, Louvain, et une capacité supplémentaire dans les trains réguliers à destination d'Anvers et de Louvain. Au total, 75.000 sièges supplémentaires sont concernés.