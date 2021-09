Joe Biden nomme un nouvel ambassadeur en Belgique

Joe Biden a mis moins de temps que son prédécesseur pour nommer un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès du royaume de Belgique. La nomination a été annoncée dans la nuit de mercredi à jeudi par la Maison-Blanche. Le futur locataire de l’ambassade américaine de Bruxelles s’appelle Michael M. Adler. Homme d’affaires, il dirige un groupe actif dans l’immobilier en Floride ; groupe qu’il a fondé en 1978. « M. Adler est un leader civique et communautaire et a occupé des postes de direction clés dans de nombreux organismes de bienfaisance et organisations à but non lucratif », précise le communiqué de la Maison-Blanche. Il est originaire de Miami et succède à Ronald Gidwitz qui a quitté le poste en janvier dernier après l’élection du candidat démocrate à la présidence américaine.