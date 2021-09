De nouveaux incidents en France font 16 blessés: un bus bordelais pris à partie par des supporters montpelliérains (vidéo)

De nouveaux incidents ont été causés par des supporters en France mercredi lors de deux matches de Ligue 1. En marge d’abord du duel entre Angers et Marseille (0-0) avec des altercations à l’issue de la partie. Avant le duel entre Montpellier et Bordeaux d’autre part où un bus bordelais a été pris à partie par des supporters montpelliérains.

Ces incidents suivent ceux intervenus entre supporters, joueurs et officiels, lors de la rencontre entre Nice et Marseille fin août ayant provoqué l’arrêt du match en fin de partie de ce duel en championnat aussi et plus récemment ceux provoqués par un envahissement de terrain à la mi-temps du derby du Nord entre Lens et Lille la semaine dernière.

Mercredi après le match nul 0-0 à Angers en Ligue 1 française, plusieurs dizaines de supporters marseillais sont sortis du parcage visiteurs et ont détruit du matériel avant que les stadiers ne rétablissent l’ordre.