Eruption volcanique aux Canaries : 83 Belges vont être rapatriés depuis La Palma

Le tour-opérateur Tui Fly ramènera en Belgique 83 Belges de l’île de La Palma. Une cinquantaine devrait également suivre dans les prochains jours. Le volcan Cumbre Vieja est entré en éruption dimanche sur l’île de La Palma, dans l’archipel espagnol des Canaries, contraignant l’évacuation de milliers de personnes sur place.

Contrairement à ses voisines Tenerife, Gran Canaria et Fuerteventura, La Palma n’est pas un haut lieu touristique, mais quelque 130 Belges y sont tout de même en vacances via TUI Fly. Jeudi, 83 vont être ramenés en Belgique. «Il n’était pas possible de voler vers La Palma ces derniers jours en raison des nuages de cendres», a indiqué un porte-parole du tour-opérateur. «Nous avons obtenu le feu vert mercredi et nous pouvons donc ramener les premiers Belges ce jeudi. La cinquantaine de touristes supplémentaires reviendra samedi ou mercredi, car TUI n’opère que deux connexions hebdomadaires avec La Palma»