La Fédération des fournisseurs du secteur du bricolage se rebaptise Hima

La Fédération des fournisseurs du secteur du bricolage (Febin), créée en 1999, va désormais s'appeler Hima (Home Improvement Manufacturers Association). Sa principale tâche consistera à unir les forces au niveau européen pour contrer la perturbation de la chaine d'approvisionnement mondiale dans un secteur du "do it yourself" en pleine expansion.