Journées découvertes et incitants financiers: les atouts à la formation joués par l’IFAPME

Certains métiers figurent année après année parmi la liste des fonctions en pénurie. Pour attirer les apprenants vers ces filières, l’IFAPME redouble d’efforts, avec l’organisation de journées découvertes, et mise sur des incitants financiers non négligeables.

En ce mois de septembre, l’IFAPME enregistre une augmentation du nombre d’inscriptions dans l’ensemble de ses filières de formation en alternance. A l’exception peut-être, dans certains centres, des filières Horeca, quelque peu délaissées depuis la crise sanitaire. Mais dans la restauration ou ailleurs, ces inscriptions ne suffisent pas à combler la demande du terrain. « Nos filières liées aux métiers en pénurie ne sont pas vraiment désertées », estime Raymonde Yerna, administratrice générale de l’IFAPME, « mais on pourrait faire le plein et former encore davantage de jeunes et jeunes adultes, surtout lorsqu’on voit la multitude d’opportunités de stages et les demandes qui émanent de nombreuses entreprises. »