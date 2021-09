La grande soif des spiritueux sans alcool

Ils ressemblent à des spiritueux, imitent souvent à la perfection leur goût, mais n’en sont pas : les spiritueux sans alcool occupent aujourd’hui une place de choix lors des apéritifs. Chez Delhaize, les ventes de ces produits ont d’ailleurs augmenté de 70 % par rapport à l’an dernier tandis que plus de quatre nouvelles références ont déjà pris place dans les rayons de Colruyt depuis le début de l’année. Pas de doute, les spiritueux sans alcool s’inscrivent dans une réelle tendance. « Il y a une vraie demande sur le marché. Aujourd’hui, il n’y a plus que les femmes enceintes, les bobs ou les personnes qui ne boivent pas pour une question de religion ou de santé qui cherchent une alternative aux boissons alcoolisées. On le voit d’ailleurs avec le succès de l’action “Tournée minérale”. Mais il y a quelques années encore, la seule option que ces différents profils avaient était de commander un verre d’eau ou un soda.