Transaction immobilière et éthique… Compatibles ?

Immobilier peut-il rimer avec éthique et transparence ? Certainement et, de manière générale, c’est la norme dans la plupart des cas. Mais une agence liégeoise a décidé d’en faire son cheval de bataille et de proposer une philosophie axée sur la transparence et la prise en charge globale de votre dossier. Proprietas, fondée en 2017, est le fruit d’une longue réflexion autour du métier et de la rencontre de deux hommes aux profils différents, mais complémentaires. Discussion avec Marino Rizzo et Louis Delarbre, deux professionnels de l’immobilier atypiques lauréats 2020 du réseau Entreprendre Wallonie…